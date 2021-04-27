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Лицом к событию. Огонь по штабам

Лицом к событию. Огонь по штабам
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Лицом к событию. Огонь по штабам

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Запрет работы штабов Навального, задержания, аресты. Волну репрессий в России обсуждают Василий Жарков, Александр Черкасов, Игорь Эйдман. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст - по ссылке: https://www.svoboda.org/a/31224777.html

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