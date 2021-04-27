Лицом к событию. Огонь по штабам

Запрет работы штабов Навального, задержания, аресты. Волну репрессий в России обсуждают Василий Жарков, Александр Черкасов, Игорь Эйдман. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст - по ссылке: https://www.svoboda.org/a/31224777.html