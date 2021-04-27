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Дороги к свободе
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Дороги к свободе. Молдова удаляется от России

Дороги к свободе. Молдова удаляется от России
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Дороги к свободе. Молдова удаляется от России

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Конституционный суд Молдавии допустил проведение новых парламентских выборов, которые помогут укрепить позиции проевропейского президента страны Майи Санду. Ситуацию обсуждают Сергей Герасимчук, Совет по внешней политике "Украинская призма" и Владислав Кульминский, Институт стратегических инициатив.

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