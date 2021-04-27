Дороги к свободе. Молдова удаляется от России

Конституционный суд Молдавии допустил проведение новых парламентских выборов, которые помогут укрепить позиции проевропейского президента страны Майи Санду. Ситуацию обсуждают Сергей Герасимчук, Совет по внешней политике "Украинская призма" и Владислав Кульминский, Институт стратегических инициатив.
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