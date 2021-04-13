Вариант коронавируса, впервые обнаруженный в Великобритании в конце 2020 года, так называемый британский штамм, не приводит к более тяжёлым формам COVID-19. К таким выводам пришли авторы исследований, опубликованных в медицинских журналах The Lancet Infectious Diseases и The Lancet Public Health.

Статья в The Lancet Infectious Diseases основана на наблюдении в двух лондонских больницах. Исследователи изучили данные 341 пациента. Среди заразившихся британским штаммом болезнь протекала в тяжелой форме или привела к летальному исходу в 36 процентах случаев. А среди больных, у которых нашли иной вариант возбудителя инфекции, этот показатель составил 38 процентов.

Описанное в The Lancet Public Health исследование основывается на гораздо большей выборке – почти 37 тысяч человек, которые сообщили о положительном тесте на коронавирус и описывали свои симптомы на протяжении болезни в мобильном приложении. Ученые на основании данных о местоположении пациентов не выявили связи между течением COVID-19 и распространением британского штамма в регионе, где находится пациент.

При этом авторы обоих исследований подтвердили, что выявленная в Великобритании мутация примерно в 1,35 раза заразнее первоначального варианта.