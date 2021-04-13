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The Lancet: британский штамм не приводит к более тяжелой форме COVID-19

Вариант коронавируса, впервые обнаруженный в Великобритании в конце 2020 года, так называемый британский штамм, не приводит к более тяжёлым формам COVID-19. К таким выводам пришли авторы исследований, опубликованных в медицинских журналах The Lancet Infectious Diseases и The Lancet Public Health.

Статья в The Lancet Infectious Diseases основана на наблюдении в двух лондонских больницах. Исследователи изучили данные 341 пациента. Среди заразившихся британским штаммом болезнь протекала в тяжелой форме или привела к летальному исходу в 36 процентах случаев. А среди больных, у которых нашли иной вариант возбудителя инфекции, этот показатель составил 38 процентов.

Описанное в The Lancet Public Health исследование основывается на гораздо большей выборке – почти 37 тысяч человек, которые сообщили о положительном тесте на коронавирус и описывали свои симптомы на протяжении болезни в мобильном приложении. Ученые на основании данных о местоположении пациентов не выявили связи между течением COVID-19 и распространением британского штамма в регионе, где находится пациент.

При этом авторы обоих исследований подтвердили, что выявленная в Великобритании мутация примерно в 1,35 раза заразнее первоначального варианта.

  • Мутации коронавируса стали серьёзной проблемой с осени прошлого года, когда учёные сообщили о появлении в Великобритании нового, более заразного штамма SARS-CoV-2. Позже стало известно об южноафриканском и бразильском штаммах. На британский штамм, по оценкам экспертов, приходится сейчас около половины заражений в Европе. В ВОЗ пришли к выводу, что новые варианты вирусов более заразны, но не более смертельны, существующие вакцины против них эффективны.

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