Научный центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработал технологию, которая позволяет в течение двух дней обновлять вакцину от COVID-19, если вирус будет мутировать. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург.

"Это та же технология на основе аденовирусных векторов, где по последовательности спайк-белка, с измененной первичной структурой, буквально, в течение суток синтезируется новая последовательность, и на следующие сутки она вставляется уже в использованный вектор", — пояснил Гинцбург в интервью РИА "Новости".

По его словам, сейчас обсуждается вопрос, нужно ли будет проводить все фазы испытаний новой вакцины. В мире есть примеры, когда препарат разрешали проверить на ограниченной выборке до 100 человек. Если новая вакцина дает такой же защитный эффект, что и предыдущая, можно сразу же пускать ее в массовое производство, сказал Александр Гинцбург.

Мутации коронавируса стали серьёзной проблемой с осени прошлого года, когда учёные сообщили о появлении в Великобритании нового, более заразного штамма SARS-CoV-2. Несколько десятков стран по всему миру приостановили авиасообщение с Британией. В январе глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об обнаружении в России "британского" штамма коронавируса у россиянина, вернувшегося из Великобритании. В марте в России обнаружили южноафриканский вариант COVID-19, который, предположительно, отличается от типичного варианта большей способностью к распространению.

В середине февраля Роспотребнадзор сообщил о регистрации первой в мире тест-системы для выявления мутаций коронавируса.

В России на данный момент зарегистрированы три вакцины против COVID-19: "Спутник V" от Центра Гамалеи, "ЭпиВакКорона" новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак" разработки института имени Чумакова. Массовая вакцинация началась в России в январе, но прививку сделали менее пяти процентов взрослого населения страны.