Верховный суд Карелии отказался пересматривать решение о лишении единственного гражданства 52-летнего жителя республики Алексея Новикова. Он был лишён российского паспорта после обвинения в попытке примкнуть к террористической группировке "Исламское государство". МВД постановило, что таким образом он не выполнил взятое на себя обязательство не нарушать российскую конституцию.

О решении суда во вторник сообщила "Новая газета". Новиков родился в 1969 году в городе Сумы в Украинской ССР, в 1987 году переехал в Калининград, а затем в Петрозаводск. После распада СССР мужчина не менял советский паспорт, так как у него не было в этом необходимости. Первое после распада Союза, российское, гражданство он получил только в 2005 году. В 2017 году он был осуждён за попытку присоединиться к террористической организации, и в августе 2019 года вышел на свободу.

В апреле 2020 года главное управление МВД по Москве приняло решение лишить его российского паспорта. В пояснении УМВД Петрозаводска говорится, что наказание по террористической статье приравнивается к сообщению заведомо ложных сведений при получении гражданства. Будущие россияне обязываются соблюдать Конституцию и законодательство России.

Поправки о возможности лишения гражданства осуждённых по террористическим статьям вступили в силу в 2017 году, Новиков был задержан в 2016. Он отрицает своё желание примкнуть к ИГ, заявляя, что явку с повинной сотрудники ФСБ выбили из него пытками. Конституция запрещает лишать гражданства россиян помимо их воли, но в марте Верховный суд России подтвердил, что эта статья не распространяется на "отмену решения о приёме в гражданстве".

Ранее чиновники уже забрали у Новикова российский паспорт и загранпаспорт. От него требуют уехать на Украину. Украинского гражданства у него нет и никогда не было, а без документов он не может пересечь границу.