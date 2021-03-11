Российский Конституционный суд подтвердил законность нормы об отзыве гражданства страны у граждан, осуждённых за терроризм. Суд отказался рассматривать запрос Верховного суда Карелии о проверке закона о гражданстве. Дело касалось жителя Петрозаводска, лишённого паспорта России, несмотря на то что у него нет документов других стран.

В сентябре 2017 года вступили в силу поправки в законодательство, разрешающие отзывать российское гражданство у людей, осуждённых по ряду статей Уголовного кодекса. В соответствии с этой нормой житель Петрозаводска Алексей Новиков был лишён паспорта, полученного в 2005 году.

До этого Новиков не менял свои советские документы. Сам он родился в Украинской ССР, в 1987 году переехал в Калининград, а позже в Петрозаводск. Никакого гражданства, кроме советского и российского, у него не было.

Конституционный суд в своём определении подтвердил, что лишение законно приобретённого гражданства России недопустимо. Но при этом постановил, что "отмена решения о приеме в гражданство" законна, если условия получения гражданином не выполнялись.

Адвокат Новикова заявила газете "Коммерсантъ", что апелляция Новикова на отъём у него паспорта будет рассматриваться дальше. В 2020 году МВД потребовало от него покинуть страну – без отобранного у него паспорта он даже не может пересечь границу.