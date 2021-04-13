В Беларуси задержан лидер БНФ. В Москве пропал политолог Федута

В Беларуси задержан лидер оппозиционной партии БНФ (Белорусский народный фронт) Григорий Костусёв. Об этом сообщил представитель партии.

По сведениям издания "Наша нива", политика задержали по уголовному делу вечером 12 апреля в Шклове в Могивлёвской области, после чего доставили в Минск, в следственный изолятор Комитета государственной безопасности. Милиция пока не прокомментировала информацию о задержании оппозиционера.

В конце марта белорусские власти запретили партии проводить акции по случаю Дня воли, утверждая, что их организаторы готовят провокации. Руководство КГБ Беларуси упоминало Костусёва среди тех, кто якобы собирается дестабилизировать ситуацию.

БНФ входит в оргкомитет по организации "Чернобыльского шляха" - ежегодного шествия белорусской оппозиции, которое проводится 26 апреля - в день аварии на Чернобыльской АЭС. Заявка на проведение акции была подана в Мингорисполком 9 апреля.

12 апреля перестал выходить на связь из Москвы критиковавший Лукашенко политолог Александр Федута. Об этом сообщила его жена Марина Шибко. Она не исключила похищение, но вместе с тем отметила, что у Федуты были проблемы с сердцем и он мог попасть в больницу без документов. ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что заявление об исчезновении Федуты подали в Пресненское ОВД.