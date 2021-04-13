Мусульманам в Ингушетии запретили операции с криптовалютой

В Ингушетии духовенство запретило мусульманам финансовые операции с криптовалютой.

"После тщательного исследования вопроса и консультаций присутствующие пришли к единому мнению о запретности подобных действий для правоверного мусульманина", - заявил представитель совета алимов Ингушетии.

Так как выпуск криптовалюты никто не регулирует, её добычей - майнингом - может заниматься кто угодно. Майнеры предоставляют свои вычислительные мощности для поддержки сети транзакций, за что они получают вознаграждение в криптовалюте. Основные их затраты – покупка высокопроизводительного оборудования и стоимость электроэнергии.

За последние годы в Ингушетии было установлено несколько фактов незаконного использования электроэнергии при производстве криптовалюты. Так, в 2019 году один из жителей Назрановского района организовал работу майнинг-фермы и похитил электроэнергии на сумму свыше 130 миллионов рублей.

В ноябре 2017 года советник по исламской экономике и финансам, руководитель аппарата Совета муфтиев России Мадина Калимуллина сообщила о планах по созданию халяльной криптовалюты, писал ТАСС.

В некоторых мусульманских странах действуют криптобиржи. Например, в Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте, Бахрейне, Саудовской Аравии и других.

13 апреля курс биткойна , самой известной криптовалюты в мире, обновил исторический максимум. В ходе торговой сессии он вырос почти на 2,7 процента и составил 62 тысячи 525 долларов за один биткойн.