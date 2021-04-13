В Петербурге задержан гендиректор сгоревшей "Невской мануфактуры"

После крупного пожара в Санкт-Петербурге задержали генерального директора "Невской мануфактуры" и его заместителя. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека". По версии следствия, владельцы здания, знали, что в помещениях мануфактуры выявлены нарушения противопожарной безопасности, но не устранили их.

Ранее Следственный комитет возбудил дело о причинении смерти по неосторожности. При ликвидации пожара на "Невской мануфактуре" погиб 31-летний командир 64-й пожарно-спасательной части Илья Белецкий. Двое других пожарных получили ожоги 40–50% тела. Их состояние оценивается как тяжелое. Ещё один спасатель получил ожоги руки. Всего пострадали пять человек, из них четверо госпитализированы.