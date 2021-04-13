США направят в Германию дополнительно 500 военных

Соединённые Штаты направят дополнительно 500 своих военнослужащих в Германию, заявил в ходе визита в Берлин глава Пентагона Ллойд Остин.

Его слова стали подтверждением того, что новая американская администрация пересматривает планы предыдущего американского президента Дональда Трампа, который намеревался вывести из ФРГ около 12 тысяч военнослужащих США.

"Мы больше не планируем сокращение войск", - подчеркнул Остин на совместной пресс-конференции с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Остин добавил, что усиление американского контингента на германской территории должно продемонстрировать уровень партнёрства между странами и приверженность Вашингтона своим обязательствам перед НАТО.

Президент США Джо Байден во время предвыборной кампании в прошлом году и после вступления в должность в январе не раз заявлял, что намерен восстановить трансатлантические связи страны с союзниками по НАТО после непростого периода отношений при Трампе.

Также в ходе визита в Германию министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не позволит, чтобы дискуссии вокруг строительства российского газопровода "Северный поток - 2" по дну Балтийского моря навредили американо-германским отношениям. "Мы заявляли о нашем неприятии этого соглашения и того влияния, которое на самом деле получит Россия. Но мы не допустим, чтобы эта проблема встала на пути наших внушительных связей с Германией", - сказал глава американского оборонного ведомства.

США и ряд стран ЕС не раз заявляли, что трубопровод из России в Германию усилит зависимость этой страны и ЕС в целом от российских газовых поставок, и что это чревато расширением политического влияния Москвы.

Российские власти всегда подчёркивали, что считает "Северный поток - 2" исключительно экономическим проектом.