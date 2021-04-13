Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США рекомендовало штатам приостановить использование вакцины от коронавирусной инфекции нового типа производства корпорации Johnson & Johnson. Поводом стало развитие редкого вида тромбофилии у шестерых женщин, привитых препаратом.

Векторная вакцина Johnson & Johnson была одобрена для применения в США в ускоренном порядке в феврале. Её эффективность, согласно результатам испытаний, приблизительно 66 процентов. Важное отличие вакцины от многих конкурентов заключается в том, что она требует однократного, а не двукратного введения.

К 12 апреля препаратом были привиты больше 6 миллионов 800 тысяч человек в США, говорится в сообщении управления. В шести случаях у привитых было отмечено образование тромбов. 10 апреля Европейское агентство по лекарственным средствам объявило, что занимается расследованием четырёх случаев образования тромбов после прививки Johnson & Johnson.

Аналогичный побочный эффект приводил к остановке вакцинации другим препаратом – британской AstraZeneca. В случае с британской вакциной группой риска осложнений оказались женщины. Они в целом более подвержены развитию тромбозов и аутоиммунных заболеваний.

В Великобритании правительство приняло решение не прививать этим препаратом людей в возрасте до 30 лет, если в зоне доступа есть другие препараты. Европейские больницы уже получили рекомендации по диагностике и лечению осложнения – власти ЕС отметили, что польза от вакцинации значительно превышает риски побочного эффекта.