На Александра Шестуна завели новое уголовное дело

На экс-главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, приговорённого к 15 годам заключения, завели новое уголовное дело об угрозах судье Татьяне Юферовой, которая вынесла чиновнику приговор по предыдущему делу, её родственникам, а также гособвинителю и судебному приставу.

Со слов жены Шестуна Юлии, дело возбуждено из-за "угроз ножом", но о каком именно инциденте идёт речь - ни она, ни защита осуждённого не понимают. По утверждению Юлии Шестун, ничего подобного "и близко не было".

При этом экс-главу Серпуховского района могут обвинить в нарушении сразу трёх статей уголовного кодекса - "неуважение к суду", "оскорбление представителя власти" и "угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия".

В декабре прошлого года Александра Шестуна приговорили к 15 годам лишения свободы, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере, получении взятки в особо крупном размере, незаконной предпринимательской деятельности и легализации денежных средств, полученных преступных путём. По версии следствия, экс-глава Серпуховского района Подмосковья передал участки земли под строительство торговых центров в обход закона и по заниженной стоимости.

Шестун вину не признавал, он считает дело против него политически мотивированным. Во время нахождения в СИЗО он неоднократно жаловался на пытки и издевательства, Кроме того, в знак протеста он четырежды объявлял голодовки, которые прерывались, когда арестованного переводили в реанимацию больницы следственного изолятора.

Месяц назад Шестуна поместили в штрафной изолятор в тверском СИЗО №1 - после того, как он пожаловался членам ОНК на плохое отопление и пытки. После этого бывший чиновник снова объявил голодовку.

До ареста Шестун отправлял обращение на имя президента Владимира Путина, в котором заявлял, что администрация Московской области и ФСБ принуждают его сложить полномочия и угрожают сфабрикованными уголовными делами, если он будет препятствовать утилизации мусора на полигоне "Лесная" и разрешит акции протеста местных жителей.