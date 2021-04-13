Две российские армии и три соединения ВДВ переброшены к западным границам

Министр обороны России Сергей Шойгу во вторник сообщил, что в ходе контрольной проверки к западным границам России успешно переброшены две армии и три соединения ВДВ. Шойгу проводит совещание с командным составом в Североморске.

Агентство Интерфакс цитирует министра, сообщившего, что войска отправлены "в районы выполнения учебно-боевых задач". По словам Шойгу, это сделано в ответ на угрозы со стороны НАТО. Министр заявил, что войска показали полную готовность к обеспечению безопасности страны.

Контрольная проверка войск должна завершиться в течение двух недель. Он добавил, что контрольную проверку вооруженных сил, в ходе которой войска переброшены на учения к западным границам РФ, планируется завершить в течение двух недель.