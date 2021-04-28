Время Свободы: Путин хочет "расхлебаться" с девяностыми

После акции в поддержку Алексея Навального власти проводят «отложенные» задержания. Врач Алексей Головенко - о тактике запугивания общественных активистов. Адвокат Иван Павлов считает началом массовых репрессий запрет деятельности структур, связанных с Навальным
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