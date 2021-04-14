Журнал DOXA сообщил об обысках в редакции и у сотрудников

В Москве у сотрудников студенческого журнала DOXA проводятся обыски. Об этом сообщается в телеграм-канале издания.



Утром 14 апреля правоохранители пришли домой к редакторам Армену Арамяну, Владимиру Метелкину и Наталье Тышкевич. Сейчас они не выходят на связь. Тышкевич успела сообщить "ОВД-Инфо", что силовики ломают дверь в её квартиру. Также обыск проводится в редакции журнала. Причины следственных действий неизвестны.

Следователь сообщил адвокату "Агоры" Леониду Соловьёву, что редактора Армена Арамяна повезут в Следственный комитет, сообщается в телеграм-канале DOXA.

В январе Роскомнадзор потребовал от журнала удалить с ютьюба обращение о запугивании студентов в преддверии протестов в поддержку Алексея Навального. Все трое, к кому пришли с обысками, были на этом видео.



DOXA - независимый студенческий журнал о современном университете, активно освещает самые острые проблемы современного образования в России и мире.

В декабре 2019 года Совет фонда поддержки студенческих инициатив Высшей школы экономики лишил журнал DOXA статуса студенческой организации . Правовое управление ВШЭ представило перечень статей, которые якобы порочат честь вуза, в частности про акции за честные выборы в Мосгордуму.