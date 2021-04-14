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Приставы выселили монахинь из Среднеуральского монастыря

Среднеуральский женский монастырь

Судебные приставы начали принудительно выселять монахинь и насельников из Среднеуральского монастыря, духовником которого был отлучённый от РПЦ схиигумен Сергий (Романов).

Санкцию на немедленное выселение дал суд, сославшись на нарушения требований градостроительного и санитарно-эпидемиологического законодательства, а также пожарной безопасности. Решение суда было вынесено без вызова представителей монастыря в суд, заявили адвокаты

Утром 14 апреля в монастырь прибыли автозаки, а также машины полиции и экстренных служб. Двери во все помещения монастыря, в том числе в храмы, были вскрыты болгарками.

Монахинь вывели из зданий под конвоем ОМОНа. Позже стало известно, что людей из обители готовы временно разместить на базе отдыха "Остров сокровищ" в Екатеринбурге и обеспечить питанием, сообщает "Интерфакс". Власти Свердловской области заявили, что там они могут находиться пока не определятся, куда направятся в дальнейшем.

  • Среднеуральский монастырь был захвачен Сергием и его сторонниками весной 2020 года, после того как схиигумена запретили в служении за то, что он отказался подчиняться церковным властям, выступил против карантинных мер и против российских властей – с ультраконсервативных позиций. Вопреки запрету РПЦ Сергий продолжил богослужения. Монастырь взяли под охрану лояльные Сергию казаки. После его ареста в декабре 2020 года его сторонники продолжили удерживать монастырь.
  • В отношении схимонаха Сергия возбуждены уголовные дела по трем статьям о склонении к самоубийству, о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и о самоуправстве.

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