Посол России в Швеции Виктор Татаринцев был вызван в министерство иностранных дел этой страны из-за предполагаемых кибератак на шведскую спортивную федерацию.

От дипломата ждут объяснений, сообщила глава внешнеполитического ведомства Швеции Анна Линде. В твиттере она написала о "неприемлемых и серьёзных нарушениях" конфиденциальности данных в отношении шведской спортивной конфедерации.

Анна Линде также опубликовала ссылку на доклад прокуратуры страны, согласно которому в период с декабря 2017 по май 2018 года Шведская спортивная конфедерация была объектом неоднократных хакерских атак.

Шведская сторона утверждает, что нарушения были частью российской кампании, направленной против национальных и международных антидопинговых организаций, таких как WADA и USADA, а также против FIFA. По данным шведской прокуратуры, к взломам компьютерных систем причастно Главное управление Генштаба вооруженных сил России, а именно войсковая часть №26165 Министерства обороны. Злоумышленникам удалось получить доступ к медицинским данным шведских спортсменов, отмечает "Немецкая волна".

При этом прокуратура в Стокгольме сообщила о прекращении расследования кибератак, связав решение с тем, что нет условий для судебного разбирательства или экстрадиции в Швецию.

"Эхо Москвы" со ссылкой на газету Dagens Nyheter сообщает, что речь в расследовании идёт о хакерской группе Fancy Bear, которая несколько лет назад обнародовала информацию о терапевтических исключениях спортсменов западных стран, дающих им право легально принимать допинг. Fancy Bear связывают с российской внешней разведкой. Россия традиционно отрицает причастность к любым кибератакам.