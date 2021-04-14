Посол России в Швеции Виктор Татаринцев был вызван в министерство иностранных дел этой страны из-за предполагаемых кибератак на шведскую спортивную федерацию.
От дипломата ждут объяснений, сообщила глава внешнеполитического ведомства Швеции Анна Линде. В твиттере она написала о "неприемлемых и серьёзных нарушениях" конфиденциальности данных в отношении шведской спортивной конфедерации.
Анна Линде также опубликовала ссылку на доклад прокуратуры страны, согласно которому в период с декабря 2017 по май 2018 года Шведская спортивная конфедерация была объектом неоднократных хакерских атак.
Шведская сторона утверждает, что нарушения были частью российской кампании, направленной против национальных и международных антидопинговых организаций, таких как WADA и USADA, а также против FIFA. По данным шведской прокуратуры, к взломам компьютерных систем причастно Главное управление Генштаба вооруженных сил России, а именно войсковая часть №26165 Министерства обороны. Злоумышленникам удалось получить доступ к медицинским данным шведских спортсменов, отмечает "Немецкая волна".
При этом прокуратура в Стокгольме сообщила о прекращении расследования кибератак, связав решение с тем, что нет условий для судебного разбирательства или экстрадиции в Швецию.
"Эхо Москвы" со ссылкой на газету Dagens Nyheter сообщает, что речь в расследовании идёт о хакерской группе Fancy Bear, которая несколько лет назад обнародовала информацию о терапевтических исключениях спортсменов западных стран, дающих им право легально принимать допинг. Fancy Bear связывают с российской внешней разведкой. Россия традиционно отрицает причастность к любым кибератакам.
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