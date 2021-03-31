Русская коллекция Марджори Пост

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В истории отношений России и Америки есть яркие страницы, написанные как бы случайно, людьми, вовсе не стремившимися к этому. Марджори Пост унаследовала громадную бизнес-империю, вела светский образ жизни, никакими мировыми проблемами не интересовалась, прожила долгую жизнь, но в итоге полтора года, проведенные в России в качестве жены американского посла – оказались её самым важным обратным адресом.

На окраине Вашингтона, посреди густого зелёного массива, есть усадьба Хиллвуд, а в ней – частный музей. Собрание музея считается крупнейшей за пределами России коллекцией русского декоративно-прикладного искусства. До своей смерти в 1973 году в особняке жила Марджори Пост.



Советуем подкаст и сайт коллег из Международного Мемориала* о том, какую память об истории репрессий хранит Москва: oskolki.memo.ru

*Минюст РФ внес Международный Мемориал в реестр НКО-«иностранных агентов». Международный Мемориал обжалует это решение в суде.