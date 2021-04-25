Война здесь? Светлана Прокопьева - о преодолении страха

Когда рядом с городом есть большой военный полигон, на выстрелы не обращаешь внимания. Строчит пулемет, ухает какая-то большая пушка – чёрт их знает, как они называются, да и неважно. Это фон, привычный фон мирной жизни. Может, поэтому в Пскове сегодня нет никакой предвоенной тревоги. Псковичи столько видели отправок военной техники куда-то по железной дороге, что очередная погрузка уже не впечатляет. А потом приходишь домой – и читаешь заголовки.

А там обсуждаются перспективы настоящей, горячей войны, причем исключительно в разрезе "будет – не будет". Большинство экспертов и политологов склоняется ко второму варианту, хотя находятся аргументы и в пользу первого. Но нигде мне ни разу не встретилось, не звучит очевидное: "Ау, вы чего?" Да как вообще можно на полном серьёзе допускать возможность войны? Тем более между Россией и Украиной. Раз допускают, значит, не всерьез? Если точно знаешь, что это игра, то можно позволить себе какой угодно полёт мысли. Почему бы не пофантазировать на тему о том, как наша мощная армия отразит агрессию блока НАТО? Фантазии безопасны и даже ненаказуемы. Относительно, впрочем.

Не скажу, что на сто, но на девяносто пять процентов я уверена, что разговоры о войне – очередная предвыборная манипуляция. В 2016 году, когда проходили предыдущие выборы в Госдуму, атмосфера была примерно такая же. Поговорить о войне политически выгодно и перспективно с точки зрения передела электората. Нет темы серьёзнее, и вот уже одни начинают теснее обступать национального лидера, другие расправляют пацифистские флаги. На фоне войны теряется и блекнет голодовка какого-то заключенного в какой-то покровской колонии.

Однако война в России уже идет, и давно. Это война гражданская, гибридная, как и весь наш век, но от того не менее разрушительная. Морально и физически устаревший политический режим, напрягая все силы и ресурсы охранительной системы, пытается продлить себе жизнь. Он, впрочем, чуть ли не с первого дня это делает. Только за двадцать лет поизносились инструменты: если раньше работала травля оппонентов в СМИ, то теперь требуются уголовные дела.

Мы не победим в этой холодной, гибридной, гражданской, необъявленной войне, если не уничтожим наш собственный страх.

Но самый полезный их инструмент, конечно же, наш страх. Страх стать следующим – ведь никто не знает, кто будет следующим. Когда хватают протестующих на улице, и заодно случайных прохожих, когда обвиняют в коррупции произвольно выбранных губернаторов, ещё вчера лояльных и своих в доску, когда "иноагентами" назначают пятерых из десятков тысяч, когда один пост в соцсети становится протоколом, а десятки других таких же – нет, разумеется, рождается страх. Страшно, что тебя запишут во враги, потому что для "врагов" нет в России теперь ни закона, ни Конституции, ни даже элементарного УПК.

И страх этот проращивает в головах чудовищное "как бы чего не вышло". И вот уже лофт-проект вызывает полицию на школьников с радужным флагом, администрация клуба запрещает баннер над сценой с лозунгом "Свободу политзаключенным!", а киностудия разрывает договор с "Артдокфестом". Самоцензура эффективнее и дешевле ОМОНа. Мы сэкономим режиму массу времени и денег, позволив стареющим чекистам залезть к нам в мозг – а пусть бы мы сами угадывали, что, с их точки зрения, нам можно и нужно видеть, слышать, думать. Это же просто мечта, чтобы "враг" сам себя посадил в клетку, чтобы общество само себе всё запретило, просто "на всякий случай". И тогда дряхлеющим правителям можно продолжать строить свои дворцы.

Мы не победим в этой холодной, гибридной, гражданской, необъявленной войне, если не уничтожим главное оружие противника – наш собственный страх. А ведь это полностью в наших силах. Ни танки, ни зенитные орудия тут не требуются.

Светлана Прокопьева – псковский журналист, оригинал текста опубликован на сайте Север.Реалии

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