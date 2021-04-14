Израиль отказался отвечать на приписываемую Ирану атаку

Израиль не планирует реагировать на иранскую атаку против израильского судна у побережья Объединенных Арабских Эмиратов и стремится снизить напряженность в отношениях с Тегераном. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на представителя израильских спецслужб.

В ходе произошедшего во вторник ракетного нападения – третьего по счету за последние месяцы – небольшие повреждения получило судно Hyperion Ray, идущее под флагом Багамских островов. Никто из экипажа не пострадал. Официально Тегеран не взял ответственность за удар, однако израильские власти не сомневаются в причастности иранской стороны.

Ракетная атака последовала вскоре после диверсии, которая вывела из строя иранский атомный объект в Натанзе. Сразу после инцидента Иран объявил о намерении рекордно нарастить обогащение урана – до 60 процентов. Израильские СМИ, однако, высказали сомнение в том, что Тегерану удастся достичь этой цели: после атаки объект находится в нерабочем состоянии.

О том, что именно произошло в Натанзе, неизвестно. Израильское общественное радио Kan со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило о кибератаке, осуществлённой израильской разведкой "Моссад". В то же время газета The New York Times, цитируя сотрудников американской и изральской разведок, написала о некоем "большом взрыве", к которому Израиль имел отношение и который вывел в Натанзе из строя внутреннюю энергосистему, питающую работу подземных центрифуг по обогащению урана. Отключение произошло на следующий день после того, как Тегеран запустил новые усовершенствованные центрифуги.

Этот эпизод обозначил очередной виток напряженности в отношениях двух стран, которые, по данным СМИ, уже не первый год ведут "теневую войну", в том числе на море, в воздухе и в киберпространстве. Израильские власти неоднократно заявляли, что не позволят Ирану создать ядерную бомбу. Тегеран настаивает на мирном характере своей атомной промышленности.

По сообщениям израильских СМИ, ядерные объекты Ирана в Натанзе и ранее становились жертвами израильских кибератак: в 2010 году совместная операция Израиля и США с использованием вирусной программы StuxNet привела здесь к разрушению свыше 1 тысячи центрифуг.

В июле прошлого года на объекте в Натанзе, где проводилось обогащение урана, произошел пожар. Тегеран впоследствии назвал причиной аварии саботаж. Конкретные виновные не были названы. Позднее представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди заявлял, что к пожару на ядерном объекте в Натанзе, похоже, причастен Израиль.

В ноябре 2020 года Иран обвинил Израиль в убийстве учёного – одного из основателей иранской ядерной программы.

Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете: