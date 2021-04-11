Иранские власти назвали "актом терроризма" инцидент в Натанзе

Иранские власти назвали инцидент на ядерном предприятии в Натанзе "актом терроризма".



Пока никто не взял на себя ответственности за отключение электроэнергии утром в воскресенье на иранском подземном ядерном объекте. Агентство Associated Press отмечает, что первыми подозреваемыми, по оценкам иранской стороны, являются израильские спецслужбы.



Если будет доказано, что ответственным за произошедшее является Израиль, это ещё более повысит напряжённость между двумя странами, уже ведущими скрытый конфликт на Ближнем Востоке.



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, принимавший в воскресенье главу Пентагона Ллойда Остина, заявил, что Израиль не допустит восстановления ядерной сделки, подписанной мировыми державами и Ираном в 2015 году.

Аssociated Press отмечает, что подробности инцидента, произошедшего утром в воскресенье, чрезвычайнно скупы. Глава иранской Организации атомной энергии Али Акбар Салехи, ранее работавший главой МИД Ирана, выступил с самыми жесткими за всю свою карьеру комментариями произошедшего. Как пишет агентство, Салехи не пояснил, что именно произошло, но из его слов понятно, что произошёл один из наиболее крупных сбоев на заводе в Натанзе.

Израильское издание "Джерузалем пост" напоминает, что ядерные объекты Ирана в Натанзе, по данным из-за рубежа, ранее становились жертвами израильских кибератак: в 2010 году совместная операция Израиля и США с использованием вирусной программы StuxNet привела здесь к разрушению свыше 1 тысячи центрифуг.

В июле прошлого года на объекте в Натанзе, где проводилось обогащение урана, произошел пожар. Тегеран впоследствии назвал причиной аварии саботаж. Однако, конкретные виновные не были названы. Позднее представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди заявлял, что к пожару на ядерном объекте в Натанзе, похоже, причастен Израиль.



В ноябре 2020 года Иран обвинил Израиль в убийстве учёного, одного из основателей иранской ядерной программы.