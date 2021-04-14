У Басманного суда – пикеты в поддержку журналистов DOXA

У Басманного суда в Москве в среду проходят одиночные пикеты в поддержку журналистов студенческого издания DOXA, против которых возбуждено уголовное дело.

В пикетах приняли участие несколько десятков человек, собравшихся у суда.

Впоследствии участники пикетов выстроились в цепь солидарности.

Басманный суд избирает меру пресечения для Армена Арамяна, Владимира Метелкина, Натальи Тышкевич и Аллы Гутниковой. Их доставили в суд после обысков и допросов.

Как сообщается, следствие будет ходатайствовать о мере пресечения в виде запрета определённых действий. При этом, в частности, Арамяну планируется запретить круглосуточно выходить из дома - то есть мера пресечения будет по сути аналогична домашнему аресту.

Дело возбуждено по статье о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. Речь идёт об одном из эпизодов дела, связанного с январскими акциями протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Журналисты DOXA 23 января опубликовали видеоролик, авторы которого обратились к студенческому сообществу, заявив о незаконности угроз руководства учебных заведений об отчислениях из-за участия в акциях протеста в поддержку Навального. Роскомнадзор потребовал от журнала удалить с ютьюба этот ролик, что и было сделано. Тем не менее, он стал предметом для уголовного разбирательства.

Утром 14 апреля у журналистов прошли обыски, после чего они доставлены в главное управление Следственного комитета России в Москве.

Также обыск проводился в редакции журнала. У сотрудников изъяты телефоны и ноутбуки. Владелец помещения после обыска расторг с редакцией договор аренды.

Глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил, что обыски прошли и у родителей Арамяна и Гутниковой.

DOXA – независимый студенческий журнал о современном университете, активно освещает острые проблемы образования в России и мире.

В декабре 2019 года Совет фонда поддержки студенческих инициатив Высшей школы экономики лишил журнал DOXA статуса студенческой организации. Правовое управление ВШЭ представило перечень статей, которые якобы порочат честь вуза, в частности про акции за честные выборы в Мосгордуму. В среду пресс-секретарь ВШЭ заявил, что нынешние события с журналистами DOXA не имеют к вузу отношения.

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