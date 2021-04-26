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Украина

"Такой была система". Новая жизнь документов о взрыве на ЧАЭС

Одна из первых фотографий, сделанных после взрыва четвертого блока Чернобыльской атомной электростанции. 26 апреля 1986 года

Украинский моушн-дизайнер Андрий Прыймаченко к годовщине взрыва четвертого реактора на Чернобыльской атомной электростанции создал серию видео: он визуализировал данные из архивов об аварии, случившейся 35 лет назад.

Полтора миллиона просмотров в ютьюбе собрало видео, в котором Прыймаченко показывает последние сообщения внутренней информационной системы четвертого блока ЧАЭС перед взрывом 26 апреля 1986 года. В его основе – не оригинальные записи, а начитанный текст рассекреченных архивных документов. Спутниковый снимок из архива NASA дизайнер использовал при создании ролика, в котором ЧАЭС показывается в первые часы после взрыва. В серии видео, размещенной на Youtube, все ролики основаны на архивных документах, рассекреченных США, Украиной и другими странами. Почему Андрий Прыймаченко решил визуализировать то, что каждый может прочитать на бумаге? Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода:

Основой для ваших видеороликов послужили материалы и сообщения, которые передавались в самые первые минуты или часы после взрыва на Чернобыльской электростанции. Как вам удалось получить эти данные и где?

– Все данные, которые я использую, находятся в открытом доступе. Очень многие архивы, в том числе украинские, ведут работу, чтобы публиковать и открывать доступ к сообщениям спецслужб. В Украине несколько архивов выкладывают отсканированные документы КГБ на свой сайт, то же происходит и в случае нескольких американских архивов. Есть большое количество документов разведки ЦРУ и других спецслужб, которые вели собственное расследование о происходившем во время аварии на Чернобыльской АЭС. Поскольку у них не было достоверной информации, которая бы исходила из Советского Союза, они должны были самостоятельно разбираться в происходящем. И эта информация, документы, тоже есть у них на сайтах.

Конечно, в этих документах некоторые пассажи затерты черным, но даже по той информации, которая там есть, можно сложить очень четкую картинку того, что происходило. Все это и вдохновило меня начать делать этот проект. Я увидел, сколько архивных документов есть в интернете, что каждый может их изучить. Мне кажется, что сам факт открытости архивов спецслужб сверхдержав, касающийся того времени, – феноменальный. Но очень мало об этом знают, мало кто пользуется этой информацией… а люди склонны повторять мифы о ЧАЭС. Вокруг аварии больше мифов, чем фактов.

Вы не могли бы привести пример таких мифов?

– Я бы в качестве примера привел комментарии, которые люди оставляют под видео "Чернобыльские файлы", выложенные на моем YouTube-канале. Многие транслируют распространенные советские мифы о том, что нужно выпить литр водки и радиации не будет, или что эта авария случилась из-за инженеров, или что она произошла из-за того, как была построена станция. Есть и такое мнение: "что вы хотите, в Советском Союзе все нормально сделали. Только случилась авария, и людей сразу вывезли". Но именно для этого я и сделал видео, в котором показано, что людей не эвакуировали целый день после взрыва. Они больше суток находились под влиянием ужасных доз радиации.

Мало кто знает и факт, что советская власть скрывала все, что касалось этой аварии. Одновременно люди верят, что в зоне вокруг ЧАЭС бегают мутанты, какие-то монстры, потому что целое поколение людей выросло на компьютерных играх, построенных на теме аварии на ЧАЭС. Что меня удивляет больше всего – что есть небольшое количество тех, кто удивлен, что Чернобыльская электростанция существует на самом деле, что там была авария… Некоторые уверены, что речь идет о фантастическом мире, специально придуманном под компьютерную игру.

Но и ваши видео немного напоминают если не компьютерную игру, то старые компьютерные технологии, существовавшие в то время, когда произошел взрыв на Чернобыльской АЭС.

– Это сделано специально, поскольку я понимаю, для кого создаю эти ролики. Я бы хотел донести архивную, то есть, объективную информацию о том, что происходило, до большого количества зрителей. В то же время я знаю, что мои зрители играли в компьютерные игры, смотрели какие-то ужастики, это совсем другое поколение, которое не заинтересуешь отсканированным документом из архива КГБ с печатью "рассекречено". Я придумал как это все визаулизировать, чтобы было интересно смотреть. Но самый главный мой принцип, что я не искажаю ту информацию, которую я подаю. Я стараюсь отбирать не все документы. Есть некоторые документы, которые вроде бы относятся к теме аварии на ЧАЭС, но если я их добавлю в плейлист, они могут исказить понимание людьми происходящего и создадут еще больше мифов.

Я хотел сделать видео о том, какой мощности был взрыв на Чернобыльской АЭС, и думал, каким образом это можно показать? Например, найти какую-то сейсмографическую информацию... Я начал искать и действительно нашел документы, что рядом со станцией было зафиксировано небольшое землетрясение, но за несколько минут до того, как случилась авария. Есть гипотезы и мифы о том, что взрыв на ЧАЭС произошел из-за землетрясения. Мне кажется, что это не так. И поскольку я не уверен в том, что авария произошла из-за землетрясения, я не спешу добавлять визуализацию этого документа в мой плейлист. Я стараюсь отбирать только те факты, те документы, которые действительно относятся к теме взрыва на четвертом блоке, а не подтверждают какие-то гипотезы или версии.

Вы говорите о визуализации, но два ваших видео об уровне радиации в Швеции и Киеве производят впечатление оригинальной информации, найденной вами и использованной. Спустя более чем 30 лет после аварии мы знаем, что уровень радиации в то время измерялся, а также предполагаем, что при этом использовались какие-то компьютеризованные системы. Даже в этом случае вы визуализировали статистические данные? Или это все-таки найденное вами архивное видео?

– Все, что вы видите в плейлисте – визуализация. Но в основе всего этого – бумажные документы. Когда меня в комментариях спрашивают, откуда эта информация, я сразу же даю ссылку на соответствующий документ в архиве. Например, в Украине их выкладывает Архив освободительного движения, который делает подборки оцифрованных документов. В те времена, особенно в Советском Союзе, документы не компьютеризировали. На самом деле, не было никаких экранов, информация записывалась с датчиков на бумагу, и так попадала в архив. Мне пришлось придумать все эти экраны, старые шрифты и записать голоса, чтобы эту информацию сделать такой, какой вы ее видите.

– Почему вы решили популяризировать тему взрыва в Чернобыле?

– Эта тема мне близка, потому что у меня часть семьи происходит из того региона. Мой дедушка занимался ликвидацией последствий аварии. Пока я рос, я постоянно слышал отрывки историй, воспоминаний, но очень коротко. Людям было неприятно это вспоминать. Поэтому я сам начал интересоваться этой темой, собирать информацию, данные. И собрал очень много, по объему хватит на книгу. Я поначалу сделал несколько видео и погрузился в другую работу, даже на несколько лет забыл об этой теме. Но когда в прошлом году начался карантин, работы очень сильно поубавилось, я думаю, не только у меня, и я снова вернулся к этому проекту: продолжил визуализировать данные, которые я нашел, искать какие-то новые.

– Какой реакции вы ожидаете от зрителей, от тех, кто принимает эту информацию, больше понимания?

Андрий Прыймаченко
Андрий Прыймаченко

– Можно говорить о многих целях, которые у меня есть, но главное – я хочу, чтобы все узнали больше о Чернобыле. Это кажется незначительным, но когда мне пишут в комментариях "А что здесь страшного?" или "Почему вы столько рассказываете о том, что произошло?" Когда у человека возникает вопрос – ты можешь, или кто-то другой может дать ему ответ. Вот какая миссия этого проекта – чтобы человек заинтересовался. Когда кто-то, кому не больше 20 лет, кто родился не в Советском Союзе, заинтересуется этой темой и будет дальше самообразовываться, искать информацию, его ужаснет то, что происходило. Не только то, что тогда случилось в Чернобыле и в Припяти, но и во всем Советском Союзе. Может, и не ужаснет, но сильно удивит и насторожит то, какой была советская система, когда людей бросали в буквальном смысле слова на амбразуру. И это не было военное время, например, Вторая мировая война, когда люди, как рассказывают в советских мифах, своими телами что-то прикрывали и защищали. События, о которых я рассказываю, произошли недавно. Произошли без войны, без особой надобности, просто потому, что такой была эта система. Человеческая жизнь ничего не стоила. И чернобыльская история, история эвакуации из Припяти, история аварии подчеркивают именно то, что в Советском Союзе человеческая жизнь не стоила ничего, – говорит украинский моушн-дизайнер Андрий Прыймаченко.

О событиях, произошедших 35 лет назад, вспоминают 26 апреля не только украинцы, но и белорусы. Белорусская община Бостона в годовщину Чернобыльской трагедии напомнила об опасности атомной энергетики в руках авторитарных правителей. Участники акции считают, что уроки Чернобыля так до сих пор и не выучены и что об этих относительно недавних событиях нужно продолжать говорить.

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