В Москве преследуют студенческий журнал DOXA

Басманный суд в Москве в среду избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий для четырёх журналистов студенческого издания DOXA. Дело возбуждено по статье о "вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего". Речь идёт об одном из эпизодов дела, связанного с январскими акциями протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По тому же делу проходит соратник Навального Леонид Волков. Журналистам, помимо прочего, запрещено выходить из дома с 0 часов до 23 часов 59 минут - то есть круглые сутки.