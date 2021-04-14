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Общество

В Москве преследуют студенческий журнал DOXA

В Москве преследуют студенческий журнал DOXA
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В Москве преследуют студенческий журнал DOXA

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Басманный суд в Москве в среду избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий для четырёх журналистов студенческого издания DOXA. Дело возбуждено по статье о "вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего". Речь идёт об одном из эпизодов дела, связанного с январскими акциями протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По тому же делу проходит соратник Навального Леонид Волков. Журналистам, помимо прочего, запрещено выходить из дома с 0 часов до 23 часов 59 минут - то есть круглые сутки.

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