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Лицом к событию. Плоды просвещения: Кремль испугался знаний

Лицом к событию. Плоды просвещения: Кремль испугался знаний
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Лицом к событию. Плоды просвещения: Кремль испугался знаний

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Введение антиконституционной цензуры просветительской деятельности и историческую политику Путина обсуждают глава Совета Вольного исторического общества Никита Соколов, и историк, зам председателя Партии народной свободы Андрей Зубов. В эфире политолог Сергей Марков ( "Единая Россия") и депутат Государственной Думы РФ Валерий Рашкин ( КПРФ). Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/31229185.html

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