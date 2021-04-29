Лицом к событию. Плоды просвещения: Кремль испугался знаний

Введение антиконституционной цензуры просветительской деятельности и историческую политику Путина обсуждают глава Совета Вольного исторического общества Никита Соколов, и историк, зам председателя Партии народной свободы Андрей Зубов. В эфире политолог Сергей Марков ( "Единая Россия") и депутат Государственной Думы РФ Валерий Рашкин ( КПРФ). Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/31229185.html
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