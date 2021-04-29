Время Свободы: Навальный о Путине: "Голый король хочет присвоить себе Победу"
Алексей Навальный обвинил Владимира Путина в желании «присвоить себе Победу»***ФБК (иноагент по версии российских властей) рассказал о высоких зарплатах сотрудников RT, занимающихся критикой Навального***Болгария подозревает офицеров ГРУ в подрыве своих военных складов***Грозит ли России третья волна пандемии?
Другие материалы
-
-
28 апреля 2021
Время Свободы: Путин хочет "расхлебаться" с девяностыми
-
27 апреля 2021
Время Свободы: Квартиры для "героев" Чепиги и Мишкина
-
-
23 апреля 2021
Время Свободы:"Пусть Путин вассалов своих так приглашает!"
-