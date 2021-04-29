Время Свободы: Навальный о Путине: "Голый король хочет присвоить себе Победу"

Алексей Навальный обвинил Владимира Путина в желании «присвоить себе Победу»***ФБК (иноагент по версии российских властей) рассказал о высоких зарплатах сотрудников RT, занимающихся критикой Навального***Болгария подозревает офицеров ГРУ в подрыве своих военных складов***Грозит ли России третья волна пандемии?