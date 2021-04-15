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Кондитеры предупредили о росте цен в России на конфеты и вафли

Иллюстративное фото

Российские кондитеры предупредили розничные сети, что они вынуждены повысить цены на свою продукцию из-за "катастрофического" подорожания сырья. Об этом сообщает РБК со ссылкой на несколько кондитерских предприятий.

Так, цены планируют повысить компании "Акульчев" (выпускает венские вафли под этой маркой), производитель конфет "Эссен Продакшн АГ" и кондитерская фабрика "Победа".

По словам гендиректора группы "Акульчев" Сергея Акульчева, за последние шесть месяцев сырьё для кондитеров подорожало от 25 до 120 процентов. Стоимость муки, масла, яиц и джемов в среднем выросла на 50 процентов, а сахара — на 120 процентов.

В связи с этим компания намерена повысить цены в среднем более чем на 10 процентов. Кондитерская фабрика "Победа" уже повысила отпускные цены примерно на 3 процента. Однако ретейлеры готовы согласиться на увеличение стоимости кондитерской продукции максимум на 7 процентов, отмечает РБК.

В Минсельхозе заявляют, что оснований для существенного повышения стоимости кондитерских изделий нет.

В декабре прошлого года правительство приняло постановление, которое должно было помочь стабилизировать цены на базовые продукты – сахар и масло. Документ позволял Минсельхозу, Минпромторгу и ФАС заключать с торговыми сетями и производителями специальные соглашения. В конце марта правительство продлило заморозку цен на эти товары.

В то же время как писал "Коммерсантъ", фиксация розничных цен на эти продукты не помогла сдержать рост их оптовой стоимости.

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