Демократы в США хотят увеличить число судей в Верховном суде

Демократы в Конгрессе США планируют внести законопроект об увеличении числа судей Верховного суда с девяти до 13.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о создании комиссии по изучению реформирования Верховного суда. Работать комиссия будет в течение полугода. Документ среди прочего предусматривает увеличение числа судей.

В Верховном суде США сейчас шесть судей придерживаются консервативных позиций. Демократы что законопроект, в случае его принятия, ослабит контроль консерваторов в суде. Наблюдатели отмечают, что предложение вызовет резкую критику со стороны республиканцев.

Верховный суд США - высшая судебная инстанция страны. Судьи занимают пост пожизненно, но могут уйти в отставку по собственному желанию.

В прошлом году одно из мест в суде стало свободным после смерти судьи Рут Бейдер Гинзбург. Её место заняла Эми Кони Барретт. Кандидатуру Барретт предложил тогдашний президент США республиканец Дональд Трамп. За время президентского правления он провёл через Сенат три кандидатуры и сформировал в Верховном суде консервативное большинство.

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