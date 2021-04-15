В Миннеаполисе сотрудницу полиции обвинили в убийстве темнокожего

Прокуроры в США, в штате Миннесота, предъявили обвинение в убийстве по неосторожности сотруднице полиции Ким Поттер. 11 апреля она при задержании застрелила 20-летнего темнокожего Данте Райта. Обвиняемой грозит до 10 лет тюрьмы.

Полицейские остановили автомобиль Райта за нарушение правил дорожного движения в городе Бруклин-Сентер. Когда американца стали задерживать, он сел обратно в машину и попытался скрыться. Полицейская выстрелила в него. Машина проехала несколько улиц и врезалась в другой автомобиль. Райт умер на месте. Местная пресса писала, что ранее на Райта был выдан ордер на арест.

Полиция заявляет, что Поттер хотела применить электрошокер, но по ошибке выстрелила из пистолета. Инцидент вызвал массовые протесты.

Бруклин-Сентер – пригород Миннеаполиса. Сейчас там проходит суд по делу о гибели Джорджа Флойда в мае прошлого года. Афроамериканца, который ранее находился в поле зрения правоохранительных органов, заподозрили в использовании фальшивой купюры. Обвиняемый – бывший полицейский Дерек Шовин. Он применил при задержании Флойда удушающий прием. Афроамериканец умер вскоре после этого. Подсудимому вменяют убийство и непредумышленное убийство. Вины он не признаёт. Ему грозит до 40 лет лишения свободы.