Кремль об обысках в DOXA: "Там студенческих вопросов мало"

В Кремле считают, что журнал DOXA, сотрудники которого обвиняются в призывах к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях, давно уже не является студенческим изданием и носит общественно-политический характер. "Там студенческих вопросов мало", — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обыски и задержания журналистов издания.

Решение суда о запрете определенных действий для редакторов DOXA Песков комментировать отказался.

Накануне Басманный суд Москвы запретил главному редактору студенческого журнала DOXA Армену Арамяну и еще троим журналистам журнала — Алле Гутниковой, Наталье Тышкевич и Владимиру Метелкину — круглосуточно выходить из дома, пользоваться интернетом, а также общаться с кем-либо, кроме адвоката, без письменного разрешения следователя. Эти меры действуют до 14 июня. Их доставили в суд после обысков и допросов.

Дело возбуждено по статье о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. Речь идёт об одном из эпизодов дела, связанного с январскими акциями протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По тому же делу проходит соратник Навального Леонид Волков.

Журналисты DOXA 23 января опубликовали видеоролик, авторы которого обратились к студенческому сообществу, заявив о незаконности угроз руководства учебных заведений об отчислениях из-за участия в акциях протеста в поддержку Навального. Роскомнадзор потребовал от журнала удалить с ютьюба этот ролик, что и было сделано. Тем не менее, он стал предметом для уголовного разбирательства.