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Политика

"Попытка запугать": DOXA и месть за поддержку акций Навального

Одиночные пикеты у Басманного суда в Москве, 14 апреля 2021 года

В среду в Москве были задержаны и доставлены в Басманный суд Москвы четверо журналистов студенческого издания DOXA: Армен Арамян, Владимир Метелкин, Наталья Тышкевич и Алла Гутникова. Рано утром 14 апреля у них прошли обыски, позже их привезли в главное управление Следственного комитета России в Москве. Адвокатам сообщили, что против задержанных возбуждено уголовное дело по статье о вовлечении несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для их жизни. Об этом сообщается в телеграм-канале издания.

У Басманного суда в Москве проходят одиночные пикеты в поддержку журналистов. Как сообщается, следствие будет ходатайствовать о мере пресечения в виде запрета определённых действий. При этом, в частности, Арамяну планируется запретить круглосуточно выходить из дома - то есть мера пресечения будет по сути аналогична домашнему аресту.

В отношении Владимира Метелкина решение уже принято. Ему нельзя будет до 14 июня 2021 года выходить из дома с 00:00 до 23:59, общаться без письменного разрешения следователя с кем-либо кроме адвоката, а также пользоваться интернетом и другими средствами связи.

По предварительной информации, обыски связаны с видеороликом, который журналисты DOXA опубликовали 23 января. В нём они обратились к российскому студенческому сообществу и объяснили, что угрозы руководства учебных заведений об отчислениях из-за участия в акциях протеста в поддержку Алексея Навального являются незаконными.

В январе Роскомнадзор потребовал от журнала удалить с ютьюба обращение о запугивании студентов в преддверии протестов в поддержку Алексея Навального.

Правоохранители пришли домой к редакторам журнала утром в среду. Наталья Тышкевич успела сообщить "ОВД-Инфо", что силовики ломают дверь в её квартиру. Также обыск проводился в редакции журнала. У сотрудников изъяты телефоны и ноутбуки. Глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков рассказал, что обыски прошли и у родителей Арамяна и Гутниковой.

Адвокат Леонид Соловьев сообщил "МБХ медиа", что не знает, о каком деле идет речь. По его словам, у Арамяна никакого статуса нет. Самого адвоката не пускали на обыск и силой вытолкали из квартиры Арамяна. По словам Соловьева, его чуть не спустили с лестницы, пишут "Открытые медиа". У семьи Армена забрали телефоны, у младшей сестры – ноутбук.

Свидетельницей задержания сотрудников журнала стала бывшая сотрудница DOXA Татьяна Колобакина.

DOXA – независимый студенческий журнал о современном университете, активно освещает острые проблемы образования в России и мире.

Радио Свобода поговорило с редактором издания Мстиславом Гривачевым, который уверен, что преследование журналистов DOXA является политически мотивированным:

Это похоже на попытку нас запугать

– Точной экспертизы этого дела у нас пока нет. Каковы тайные мотивы тех, кто организовал обыски и задержания, мы не знаем. Возможно, за этим стоит администрация президента, но это только предположение. Информационный повод известен – Роскомнадзор потребовал удалить наше видео, в котором, как они говорят, мы "призываем несовершеннолетних к противоправным действиям". Это видео было удалено в январе. И вот сейчас, через три месяца, к четырем редакторам приезжает СОБР, приезжает СК – это похоже на попытку нас запугать.

Акция в поддержку Навального, 31 января 2021 год
Акция в поддержку Навального, 31 января 2021 год

– Можно ли сказать, что журнал и его сотрудники сейчас страдают за свою политическую позицию, за свою политическую активность, за свое нежелание оставаться в стороне от того, что происходит в России?

Действия силовых структур политически мотивированы

– Да, подобные действия со стороны силовых структур скорее всего, политически мотивированы. Законы и их трактовка достаточно широки. В нашем видео мы просим студентов не поддаваться на угрозы администраций вузов. Как раз в то время стали появляться угрозы об отчислении тех, кто будет участвовать в митингах. Но правоохранительные органы трактуют это как призыв выходить на митинги. Но даже сами призывы выходить на митинги не могут быть незаконными, потому что это наше конституционное право. У людей есть право на мирные собрания. Так что это связано с политикой, – уверен редактор DOXA Мстислав Гривачев.

В декабре 2019 года Совет фонда поддержки студенческих инициатив Высшей школы экономики лишил журнал DOXA статуса студенческой организации. Правовое управление ВШЭ представило перечень статей, которые якобы порочат честь вуза, в частности про акции за честные выборы в Мосгордуму.

О том, какую роль играло издание DOXA в жизни НИУ ВШЭ, радио Свобода рассказал выпускник университета Мирза Чирагов:

Они пишут о том, о чем не рассказывают официальные источники

– Если говорить о репутации журнала – многие помнят, что летом прошлого года в Высшей школе экономики происходило массовое сокращение преподавателей. Журнал DOXA был одним из тех немногих изданий, которые об этом писали. Они пишут о том, о чем не рассказывают официальные источники. Видимо, в какой-то момент кому-то показалось, что они поднимают темы, о которых писать не стоит. Я подчеркну, что это объединение было создано снизу, самими студентами, это не было решением руководства ВУЗа. Пару лет назад их начали активно ущемлять и лишили платформы Высшей школы экономики. После этого они вынуждены были как-то учреждаться в иной форме и уже на другой платформе без помощи ВШЭ. Это издание создано снизу, оно не поддается контролю, как обычный журнал, на который можно было бы оказывать воздействие. В какой-то момент они, видимо, подняли темы, которые показались неприятными. Кому-то показалось, что они являются источником, который может спровоцировать студентов на то, чтобы они выходили на акции в поддержку Навального. Думаю, это была последняя капля, потому что это далеко не первая история, когда они поднимали темы, которые многим не нравятся. Думаю, у них сейчас будет поддержка от студентов. Но университет, скорее всего, от них отстранится, чтобы показать, что не имеет ни к журналу, ни к этой истории никакого отношения, – полагает выпускник НИУ ВШЭ Мирза Чирагов.

1 марта адвокат Леонид Соловьев обратился в Таганский суд Москвы с исковым заявлением о признании незаконным уведомления Роскомнадзора по поводу ролика DOXA. В иске сказано, что видеоролик "не содержит информации, которая на законных основаниях может быть запрещена к распространению". Гутникова, Тышкевич, Метелкин и Арамян являются истцами по делу об обжаловании запрета видео.

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