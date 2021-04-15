Бывший председатель российского Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту арестован по подозрению в двойном убийстве. 64-летний Вальтер Вебер подозревается в причастности к вооружённому нападению на группу посетителей московского ресторана в 1995 году. Вебер в прошлом — спортивный функционер, занимавший должность вице-президента Федерации тенниса России. Но тогда он носил другие имя и фамилию.

Об аресте Вебера сообщила газета "Коммерсантъ". По данным издания, из-за давности преступления обвинение подозреваемому предъявлено ещё по статье Уголовного кодекса Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, действовавшему в стране ещё пять лет после распада СССР. Какую роль отводит ему следствие в преступлении — не сообщается.

Вечером 6 июня 1995 года в ресторан в центре Москвы вошли восемь молодых человек, заняли стол в центре зала, а затем открыли огонь по другим посетителям, занимавшим отдельную кабинку. Те праздновали освобождение одного из них из колонии после отсидки срока за убийство. Милиция подозревала, что речь шла о конфликте между организованными преступными группировками, писал тогда "Коммерсантъ".

Вебер в те годы носил другое имя — Валерий Епонешников. Согласно официальной биографии, до 1995 года он занимался бизнесом. После Епонешников стал сооснователем детской академии тенниса вместе с главой Федерации тенниса Валерием Тарпищевым. Предприниматель был вице-президентом федерации. Кроме того, он был сопредседателем Социалистической единой партии России, прошедшей в парламент в 2003 году в составе блока "Родина", а позднее вошедшей в состав "Справедливой России".

Вебер-Епонешников сейчас находится в СИЗО. Следствие считает, что он может скрыться за границей. Защита настаивает, что у него было на это 22 года. По советскому УК подозреваемому грозила смертная казнь. Из-за это срок давности к преступлению (он истёк в 2010 году) применяется только с разрешения суда. Бывшему главе ДОСААФ грозит до 15 лет лишения свободы.