Суд не установил канал утечки разговоров фигуранта дела MH17

Суд в Нидерландах подтвердил факт утечки телефонных разговоров фигуранта дела о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году Сергея Дубинского, но не установил, как записи попали к СМИ. Об этом сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

Он добавил, что судебный следователь в Нидерландах опросил представителей концерна "Алмаз—Антей". "В прошлые выходные в программе Nieuwsuur обсуждалось данное судебное дело. Сообщалось, что была обнаружена новая информация — перехваченные телефонные разговоры. Суд, который называют ответственным за досье, расследовал, как произошла утечка информация из дела. Источник не был установлен",— сказал господин Стинхейс.

"Мы опросили экспертов из Аэрокосмического центра Нидерландов, Королевской военной академии Бельгии и российского "Алмаз—Антея". Их опросили по отдельности. Теперь они будут опрошены вместе",— добавил судья.

Дубинский был заместителем так называемого министра обороны "ДНР" Игоря Стрелкова (Гиркина). В рамках расследования были изучены тысячи телефонных звонков Дубинского до, во время и после катастрофы лайнера "Малайзийских авиалиний", пишет NOS. Переговоры, как утверждается, перехватили украинские спецслужбы. Более десятка записей были обнародованы Международной следственной группой.

Анализ переговоров, которые не предавались огласке, позволяет говорить, что влияние России на сепаратистов в Донбассе возрастало с начала июля 2014 года. Москва, как утверждается, была вовлечена в военно-стратегические решения. В частности, как следует из слов Дубинского, именно в Москве утверждалось решение о том, что отряды сепаратистов под командованием Стрелкова (Гиркина) оставят город Славянск.

Поддерживаемые Россией сепаратисты, по утверждению расследователей, получали в то время средства связи, защищённые от прослушки. К поставкам аппаратуры, как утверждается, имело отношение ФСБ. В день авиакатастрофы 17 июля Дубинский сообщил, что имеет прямой контакт с Москвой. По данным журналистов, его командир Игорь Стрелков вёл переговоры с российской стороной "на высшем уровне".

На записях слышно, как в тот же день Дубинский говорит о ракетной установке "Бук" на подконтрольной сепаратистам территории. По словам Дубинского, оружие было необходимо для отражения атак истребителей армии Украины в районе города Мариновка. По данным следствия, именно ракетой из "Бука" был сбит пассажирский самолёт.

Примерно через полчаса после крушения "Боинга" в небе над Донбассом Дубинский, как следует из прослушек, узнал от сепаратистов, что они якобы сбили украинский истребитель. Замминистра обороны "ДНР" потребовалось почти два часа для того, чтобы выяснить, что в это же время был сбит пассажирский самолёт. Дубинский потребовал разъяснений. Его сослуживцы ответили, что "Боинг" был сбит украинским военным самолётом. После этого сепаратисты якобы сбили из "Бука" истребитель. Из прослушек неясно, кто именно отдал приказ стрелять из "Бука".