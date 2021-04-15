Суд не стал запрещать "скопинскому маньяку" интернет и общение со СМИ  

В Рязанской области суд не стал запрещать по требованию полиции пользоваться интернетом и общаться со СМИ "скопинскому маньяку" Виктору Мохову, сообщает "Интерфакс". Иск правоохранительных органов удовлетворён только частично. Согласно решению скопинского суда, отныне Мохов обязан являться для административного надзора в отдел РОВД четыре раза в месяц вместо установленных ранее двух раз.

Отмечается, что в начале апреля Мохов был оштрафован за нарушение административного надзора на 1 200 рублей. На нынешнее судебное заседание он не явился.

Ранее одна из жертв "скопинского маньяка", Екатерина Мартынова, получила госзащиту. Она обращалась за ней в связи с тем, что вышедший в начале марта из колонии Виктор Мохов пытался добавить её в друзья в социальной сети "ВКонтакте", а в одном из интервью после освобождения заявил, что хочет "опять заняться" Мартыновой.