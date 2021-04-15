Суд не стал запрещать "скопинскому маньяку" интернет и общение со СМИ  

В Рязанской области суд не стал запрещать по требованию полиции пользоваться интернетом и общаться со СМИ "скопинскому маньяку" Виктору Мохову, сообщает "Интерфакс". Иск правоохранительных органов удовлетворён только частично. Согласно решению скопинского суда, отныне Мохов обязан являться для административного надзора в отдел РОВД четыре раза в месяц вместо установленных ранее двух раз.
Отмечается, что в начале апреля Мохов был оштрафован за нарушение административного надзора на 1 200 рублей. На нынешнее судебное заседание он не явился.
Ранее одна из жертв "скопинского маньяка", Екатерина Мартынова, получила госзащиту. Она обращалась за ней в связи с тем, что вышедший в начале марта из колонии Виктор Мохов пытался добавить её в друзья в социальной сети "ВКонтакте", а в одном из интервью после освобождения заявил, что хочет "опять заняться" Мартыновой.
- В 2000-м году житель Рязанской области Виктор Мохов похитил в городе Скопин двух девушек: 17-летнюю Елену Самохину и 14-летнюю Екатерину Мартынову. Почти четыре года он держал их в подвале под своим гаражом, где насиловал. Самохина за это время родила двоих детей, которых Мохов вывез из подвала и подбросил в подъезды жилых домов.
- О преступлении маньяка стало известно после того, как одна из девушек смогла передать на свободу записку с просьбой о помощи. В 2004-м году Мохов был арестован, а затем приговорён к 16 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. 3 марта текущего года он вышел из колонии и вернулся в свой дом в Скопине.
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