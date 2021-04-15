Депздрав потратит 41 млн на значки "За мужество в борьбе с COVID-19"

Департамент здравоохранения Москвы выделил 41 миллион рублей на покупку 200 тысяч нагрудных значков "За мужество и доблесть в борьбе с COVID-19", сообщает издание "МБХ медиа" со ссылкой на портал госзакупок.

Согласно тендеру, значки должны быть выполнены в форме круга золотистого цвета, на который, помимо надписи, будут нанесены рельефные изображения змеи и чаши с лавровым венком. Подрядчик должен поставить продукцию заказчику до 20 июня. Кому и по каким поводам планируется вручать значки - не сообщается.

В прошлом году издание "Открытые медиа" обнаружило, что власти Рязанской области выделили на изготовление четырёх с половиной тысяч памятных знаков "За борьбу с COVID-19" в семь раз больше денег, чем на медицинские средства защиты. Сумма контракта по изготовлению знаков составила почти полтора миллиона рублей, а защитных медицинских масок и костюмов с начала пандемии власти закупили на сумму чуть больше 200 тысяч.

В апреле американское издание "Нью-Йорк Таймс" назвало Россию лидером по избыточной смертности во время пандемии коронавируса. Согласно подсчётам журналистов, с апреля по декабрь 2020-го года такая смертность составила 28% или 362 302 человека. При этом по официальным данным от коронавируса в России умерли чуть более 57 тысяч человек. Эти цифры, как считает издание, ставят под сомнение заявления Владимира Путина о том, что Россия лучше других стран мира справляется с пандемией.