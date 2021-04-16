Цена туров в Крым и Сочи выросла в среднем на 30% после закрытия Турции

Цены отдых на курортах Краснодарского края и аннексированного Россией Крыма выросли в среднем на 30 процентов после того, как Россия приостановила авиасообщение с Турцией. Об этом сообщает портал "Интерфакс-Туризм" со ссылкой на опрос турагентств.

В Крыму рост цен на гостиницы составил 20–30 процентов, в Краснодарском крае – 10–15 процентов, сказал генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Александр Мкртчян.

По словам гендиректора "Сети магазинов горящих путевок" Сергея Агафонова, цены на размещение на российских черноморских курортах после закрытия Турции выросли на 30–40 процентов.

В то же время представители туротрасли, опрошенные ТАСС, сообщили, что стоимость проживания в отелях в Сочи в мае в среднем выросла до 50 процентов после закрытия турецкого направления для россиян. "Кто-то поднял цену на 20 процентов, кто-то – на 100", – рассказала агентству президент Ассоциации отельеров Сочи Анна Нетягина.

Представители туристических агентств отметили повышение цен не только на гостиницы, но и на авиаперелёты. Так, например, билеты в Египет, вместо привычных 25 тысяч рублей в одну сторону, стали в среднем стоить около 55 тысяч рублей. А лоукостер "Победа" предлагает билеты в Ларнаку (Кипр) за 89 тысяч рублей в одну сторону.

"Аэрофлот" – единственная российская авиакомпания, которая сейчас летает в Египет, – сообщил, что увеличит частоту и емкость рейсов по маршруту Москва – Каир. Так компания рассчитывает удовлетворить спрос российских туристов на египетское направление на фоне почти полного закрытия полетов в Турцию с 15 апреля и частично компенсировать свои потери, передаёт РБК.



12 апреля Россия приостановила авиасообщения с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Российские власти объяснили это решение ростом числа заражений коронавирусом в этих странах. Под ограничения попали и регулярные, и чартерные рейсы. Регулярное сообщение Москва – Стамбул ограничено двумя рейсами в неделю в обе стороны.

Наблюдатели отмечают и политическую подоплёку этого решения российских властей. 10 апреля Стамбул посетил президент Украины Владимир Зеленский. На встрече с ним президент страны Реджеп Эрдоган заявил, что Турция не признаёт аннексию Россией Крыма.