"Байден отвесил оплеуху". Соцсети о новых санкциях США

После телефонной беседы Джо Байдена с Владимиром Путиным провластные блогеры и СМИ праздновали победу: американский президент сам позвонил российскому и предложил встречу в верхах! Однако триумф оказался недолгим: спустя два дня стало известно, что США вводят новый пакет санкций в отношении России.

Игорь Эйдман

Очевидно, что это только начало. Ай да Байден, ай да... молодец! А то, некоторые уже поспешили записать его в слабаки.

Путин в ответ будет "бомбить Воронеж", то есть продолжит строить новый железный занавес, закручивать гайки, выпиливать Россию из мировой экономики, бить по интересам самих россиян.

После каждого обострения российско-американских отношений падает курс рубля, а не доллара

Тем не менее, санкции лишают путинский режим ресурсов, необходимых для продолжения кровавой экспансии, без которой он существовать не может, приближая таким образом его крах, а значит и освобождение России. Поэтому санкции "нам во благо", хоть персональные, хоть секторальные.

Любые российские "контрсанкции" против США - "как по слону дробиной". После каждого обострения российско-американских отношений падает курс рубля, а не доллара. Это лучший показатель того, кто в этой истории слон, а кто Моська.

Моська способна только громко лаять, вводить 'контрсанкции", то есть кусать саму себя за задницу. Слон может в любой момент просто наступить на нее и, не оглядываясь на образовавшуюся кучу дерьма, пойти дальше.

Эль Мюрид

По факту Байден повышает ставки. Путин двигает войска, выбивается из сил, напрягается, чтобы обеспечить себе переговорную позицию. Байдену оказалось достаточно позвонить и тут же отвесить оплеуху. Эффект — точно такой же. В чем разница между примитивной кремлевской политикой с ее решениями середины 20 века и американской — эффективность в плане вложения ресурсов просто несопоставима. Чем-то это напоминает Украину, куда США за 20 лет перед майданом 14 года вложили 5 млрд, Россия за десять лет до майдана 14 — 200 млрд. А результат — сами видите. (Примерно так же эффективно Кремль вложил и все триллионы сверхдоходов. Поэтому и не видно никакой отдачи от них, разве что аквадискотеку заплесневелую нам показали)

Вопрос стоит ребром — ехать или не ехать на встречу. Второй раз ведь могут и не позвать. И если долго кочевряжиться, набивать себе цену, строить из себя недотрогу, то скажут — ну, не хотите, как хотите. Могут и на понятном Путину уровне: «Ты мне больше не подружка, ты мне больше не дружок. Забирай свои игрушки и не писай в мой горшок».

Блогеры стали гадать, состоится ли все же тот саммит, о котором вроде бы собирались договариваться президенты.

Наталья Геворкян

Судя по последним событиям, Байден позвонил Путину не для того, чтобы договориться о встрече.

Александр Баунов

1. Звонок Байдена Путину и санкции готовились одновременно.

2. Во время звонка Байден не услышал от Путина того, что могло бы притормозить санкции. Какого-то очевидного согласия изменить поведение. И не мог услышать.

3. Санкции сразу после звонка являются для новой администрации необходимым обрамлением диалога с Путиным. Таким, которые отведёт малейшее подозрение в сближении с ним и разочарование союзников.

4. В этом обрамлении, скорее всего, предложение встретиться Путин не примет. Так как это предложение с позиции силы.

5. Даже если бы он его принял, саммит мог бы вылиться в перепалку вроде той, к которой привела встреча Блинкена с китайским коллегой. А в таком саммите не так много смысла.

6. Саммит все-таки, вероятно, состоится, но позже, при более спокойной обстановке. Америка - «необходимая нация», но и Россия - «неизбежный собеседник».

эскалация вокруг Донбасса может продолжиться

7. Санкции не приведут к изменению нынешнего поведения России из-за слишком длинного и неопределённого списка требований, выполнимых и не. Там и Донбасс, и Крым, и вмешательство в выборы, и кибератаки, и пропаганда с деструктивной деятельностью. Даже конкретные санкции (поправка Джексона-Вэника за выезд евреев из СССР) на двадцать лет пережили свой повод. Понятно, что при таком длинном списке шансы на отмену ничтожны.

8. Продвижение США по пути санкций может означать, что Россия будет более аккуратно двигаться по пути эскалаций. Что-то из будущих жёстких действий она может отменить.

9. Но в настоящем никаких впечатляющих жестов смирения она не сделает. Поэтому эскалация вокруг Донбасса может продолжиться.

10. США смогут записать как успех своей санкционной политики отсутствие большой войны.

Некоторые комментаторы считают, что новые санкции носят скорее символический характер.

Евгений Коган

Для начала по существу: какие именно ограничения были введены?

1. Санкции коснулись 32 юридических и физических лиц, осуществлявших, по мнению Белого дома, попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 г. Кроме того, речь идет о неких других актах дезинформации и вмешательства россиян.

2. Начиная с 14 июня американские финансовые институты не смогут принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях.

риск по-настоящему серьезных санкций отодвигается для российского рынка на некоторое время

По сути – все. Это и есть та «страшная кара», которой нас всех так пугали? На наш взгляд, это абсолютно формальные, ни на что не влияющие меры. Особенно это касается покупки госдолга – в первичных размещениях участвовать нельзя, а покупать суверенные российские бонды на вторичном – пожалуйста.

Первый вывод такой: риск по-настоящему серьезных санкций отодвигается для российского рынка на некоторое время. На какое? Вопрос очень творческий. Он зависит от многих факторов и, прежде всего, от того, как пойдет дальше диалог президентов двух стран, а также от того, как будет развиваться новый этап украинского кризиса.

Что и говорить, геополитическая повестка сегодня очень насыщенна. Тем не менее, пока риски немного отступили; думаю, есть шанс на некоторое укрепление рубля. И на рост российского фондового рынка в среднесрочной перспективе.

Кирилл Шулика

Нет никаких санкций против ближайшего окружения Путина. В отличие, кстати, от санкций по Белоруссии против Лукашенко и его приближенных. Сейчас ввели санкции только против Алексея Громова и то только потому, что он и так под санкциями. Объясняется это просто - Лукашенко и его окружение нищие и деньги в США и в страны союзники не вывозят, а вот окружение Путина и приближенные олигархи вывозят. Кто же вам в борьбе за демократию будет рубить курицу, которая несет золотые яйца?

Вообще санкции сейчас надо рассматривать, как залп в информационной войне, а никакой настоящей эскалации нет и не планируется. Единственное, вряд ли встреча Путина с Байденом состоится. И опять же отказ России станет залпом в информационной войне. И такой ответ на санкции будет вполне логичным. Однако вот, нужна ли эта встреча так, как была нужна встреча Горбачева и Рейгана? Две встречи с Трампом показали, что в нынешних условиях это проходные мероприятия.

Другие отмечают в указе о санкциях формулировки, которые можно при желании применить и так, чтобы нанести отдельным россиянам вполне чувствительный ущерб.

Михаил Крутихин

По-моему, мало кто заметил и отметил одно место в указе Байдена о санкциях. В число лиц, подлежащих санкциям, американцы будут включать не только тех, кто занимается вмешательством в выборы или кибератаками, но и:

"любое лицо, определённое Государственным секретарем в консультациях с Министром финансов как ответственное, замешанное или прямо либо косвенно занятое, или пытавшееся заняться срывом или перерывом снабжения газом или энергией Европы, Кавказа или Азии"...

(c) any person determined by the Secretary of State, in consultation with the Secretary of the Treasury, to be responsible for or complicit in, or to have directly or indirectly engaged in or attempted to engage in, cutting or disrupting gas or energy supplies to Europe, the Caucasus, or Asia, and to be:

(i) an individual who is a citizen or national of the Russian Federation; or

(ii) an entity organized under the laws of the Russian Federation or any jurisdiction within the Russian Federation (including foreign branches).

Газпрому приготовиться?

Игорь Слабых

Мне кажется, что внимание нужно обратить не на сам список физических и юридических лиц, а немного на другое.

Пп.V п.а раздела 1 указа Президента Байдена ввел правило, что санкции могут распространиться, в том числе, и на супругов или совершеннолетних детей лиц, которых включили в санкционный список.

Причем причиной попадания в список могут быть как какие-то незаконные действия (киберпреступления, транснациональная коррупция, убийства и т.д.), так и просто факт занятия должности члена Правительства РФ или старшего сотрудника правительственных структур, а так же вхождение в состав руководства лиц, чье имущество заблокировано в связи с введением санкций.

Я не специалист в части санкций, но мне кажется, что включение жен и детей фигурантов для российского санкционного списка применено впервые.

Посвященное санкциям выступление Байдена в прямом эфире не утешило провластных комментаторов: президент США снова заявил, что заинтересован в диалоге с Россией, однако подчеркнул, что не мог оставить без ответа действия России, совершенные в ущерб интересам США.

Маргарита Симоньян

В своей взрослой жизни я не помню президента США, который бы не заявлял, что 'настало время для деэскалации отношений с Россией'.

И че? Деэскалировались?

Максим Юсин

можно запретить американские сигареты, кока-колу с пепси-колой

А не хотели попробовать — для разнообразия — отложить принятие санкций? Ну хотя бы из-за того, что они сами считают проведение саммита «жизненно важным для остановки эскалации напряженности». Нет, не укладывается это в их логику. Тупую — как сказал Лавров.

Чем ответит Москва? Отказываться от встречи в верхах с Байденом, думаю, не стоит. А вот от никому особо не нужного (а к тому же скучного и виртуального) климатического саммита — вполне было бы можно... Впрочем, посмотрим. Скоро всё узнаём.

Николай Травкин

Самое печальное в наших сегодняшних взаимоотношениях с Америкой - неопределённость.

Вот, был у них президентом Барак Обама и как бы он в отношении России ни поступал, россияне знали, Обама - чмо.

Пришёл на смену Дональд Трамп. Каких только неприятностей, даже гадостей, он нам не устраивал, а россияне твёрдо верили - наш парень.

А с Джозефом Байденом сплошные непонятки. То нехорошо обзовёт нашего президента, то сам первым позвонит. И только его одобришь за звонок, как он санкции объявляет. За санкции не успевают россияне осерчать, а он уже Россию великой державой называет ...

В общем, мутный он какой-то.

Российские чиновники и пропагандисты уже готовятся дать США решительный отпор.

Приготовились и жители Воронежа.

Альфред Кох

Как может ответить Кремль? Ну, первое что приходит в голову: национализация иностранных долей в Сахалине-1 и Сахалине-2. А там ExxonMobil и Shell. Да ещё Mitsui и Mitsubishi.

Ещё можно запретить американские сигареты, кока-колу с пепси-колой. Джонсон и Джонсон... Есть где фантазии разгуляться. Заводы национализировать и продать с молотка... Там, как я понимаю, «Вимм билль данн» - это же Pepsi Co?

И так далее... Мало не покажется... А симметричного ответа у американцев нет. Какие-то полудохлые американские заводы у Мардошова? Переживет и не заметит... Тем более, что Путин ему компенсирует. С откатом, разумеется...

Это я к тому, чтобы не было иллюзий, будто у Кремля нет контригры.

Основным полем кремлевской контригры, по мнению многих, остается Украина - и основания для тревоги тут пока сохраняются, тем более что пропаганда продолжает их подогревать.

Сергей Бережной

Теперь «поднимать ставки» Кремль может двумя способами: бить американские дипломатические тарелки или шевелить техникой на наших границах. Или оба способа сразу, зачем мучиться выбором.

«Снижение ставок» тоже возможно, почему бы и нет. Например, в надежде на следующую партию. Или как после сбитого турками истребителя - газопровод важнее. И если газопровод действительно важнее, то шансы вывести СП2 из-под санкций могут спасти американские дипломатические тарелки от битья. Нас от шевеления техникой на границах - нет. Это настолько же за рамками кремлевского дискурса, как и украинский Крым.

Но Госдеп-то связал одно с другим довольно прочно, так что «снижение ставок» на своих условиях у Кремля не получится. И там это понимают, или хотя бы чувствуют хребтом. А если нет, то шансов на их адекватность ещё меньше, а на вторжение - ещё больше.

Ну и риторика Маши Захаровой показательна. Америка берега потеряла, так мы щаз ее повернём в её берега. Будьласка, повертайте, дуже цикаво як и чім ви це зробите.

Втім, здогадатися легко. Донецьк, Луганськ, Азовське море. І нещасний Воронеж в резерві. Плюс новачок за смаком. І Соловйов без обмежень.

Тобто, знову блеф и «підйом ставок» поки не вибухне. Як і було сказано.

Александр Коляндр

Удивительно закручивается система обратных связей, конечно.

Украина не может не обратиться к своим западным союзникам с просьбой надавить не Россию, видя концентрацию войск и рост обстрелов. Те не могут не потребовать от России объяснений. Россия, даже если б могла, никаких объяснений после этого дать не может. Тогда коллективный запад уже не может не потребовать отвести войска и деэскалировать под угрозой санкций. Россия теперь уже, даже если б хотела, ничего отводить не может, чтоб не показаться слабой. Теперь вот CNN пишет, что в Вашингтоне задумались, не спровоцируют ли новые санкции ещё большую эскалацию.

Боязнь показаться слабым, как и реальная слабость отлично раскручивают эскалацию. Что сейчас, что век назад, что в драках на школьном дворе.