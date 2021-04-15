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Байден смешал карты Путину: выборы на фоне "недоразрядки"?

Политолог Александр Кынев

Создавалось впечатление, что выборы в Госдуму РФ в сентябре 2021 года пройдут в пору резкого обострения антиамериканской и антиукраинской риторики, «патриотической мобилизации», а то и просто войны России с Украиной . Но после беседы Джо Байдена с Владимиром Путиным обстановка на границе России и Украины может разрядиться, видимо, снизиться и накал государственной поджигательской пропаганды.

Как меняется политический предвыборный пейзаж России после беседы президентов США и РФ? В эфире политолог Александр Кынев, на связи политолог,американист Сергей Кортунов, член политсовета Партии народной свободы (ПАРНАС) Сергей Михайлов.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 15 апреля в 17-05

Каких перемен вы ждете после выборов в Думу?
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Каких перемен вы ждете после выборов в Думу?

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