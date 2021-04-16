Юрий Дудь поддержал журналистов "Важных историй" и DOXA

Журналист и видеоблогер Юрий Дудь выступил в поддержку главного редактора "Важных историй" Романа Анина и авторов студенческого издания DOXA, которые подвергаются давлению властей.

Дудь назвал обыски и предъявленные журналистам обвинения по уголовной статье репрессиями в отношении независимых медиа, подчеркнув, что они касаются не только Москвы. "Представьте, что будет, если вдруг абсолютно все перестанут замечать мусор вокруг. В какой-то момент он превратится в горы, а затем – все вокруг обернется зловонной и непригодной для жизни помойкой", – написал Дудь в инстаграме.

Он также напомнил слова псковской журналистки, корреспондента сайта Север.Реалии Светланы Прокопьевой, которая сравнивала работу медиа и дворников: "Ну это как с дворника спрашивать. Вот он подмёл улицу – стали трещины видны на асфальте. Негодяй. Под песком было невидно. Его работа – подметать улицу, наша работа – распространять информацию", – сказала она.

Дудь предложил своим подписчикам в Instagram поддержать журналистов – пожертвовать деньги на работу "Важных историй" и DOXA.

9 апреля у главного редактора издания "Важные истории", журналиста-расследователя Романа Анина сотрудники ФСБ провели обыск по уголовному делу пятилетней давности. Обыск также прошел в редакции издания, после чего Анина допросили в Следственном комитете. Пока журналист остается в статусе свидетеля.

Уголовное дело по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием своего служебного положения было возбуждено в 2016 году после публикации расследования Романа Анина в "Новой газете", в котором он рассказал об отдыхе теперь уже бывшей жены главы "Роснефти" Игоря Сечина на дорогой яхте.

"Важные истории" специализируются на журналистских расследованиях. Издание публиковало расследование о "панамском досье", а также слежке сотрудников ФСБ за Алексеем Навальным и о бывшем зяте Владимира Путина Кирилле Шамалове.

14 апреля Басманный суд Москвы запретил выходить из дома и пользоваться интернетом четырем журналистам DOXA – Армену Арамяну, Владимиру Метёлкину, Наталье Тышкевич и Алле Гутниковой. В суд их доставили после обысков и допросов в рамках уголовного дела "о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни". Поводом для возбуждения дела стало видео, авторы которого обратились к студентам, заявив о незаконности угроз руководства учебных заведений об отчислениях за участие в акциях в поддержку Навального.

Вчера более шестидесяти учёных, философов и преподавателей из университетов разных стран мира, включая США, Великобританию, Францию и Израиль, написали открытое письмо в поддержку журналистов студенческого издания DOXA. Они назвали обвинения, выдвинутые против сотрудников DOXA, "абсурдными" и потребовали немедленно прекратить преследование журналистов и освободить их.