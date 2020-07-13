Юрий Дудь пожелал Ивану Сафронову "честного и открытого суда"

Журналист и видеоблогер Юрий Дудь пожелал советнику главы Роскосмоса и бывшему журналисту "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивану Сафронову, арестованному по обвинению в государственной измене, "честного и открытого суда", а также осудил репрессии против сотрудников СМИ.

На своей странице в инстаграме Дудь написал, что когда "к журналистам приходят с обысками, выписывают огромные штрафы за неоскорбительную критику власти или бросают в СИЗО по подозрению в госизмене, неправильно воспринимать это как чужую проблему", поскольку именно журналисты первыми сообщают о фактах несправедливости и они первые, кто защищает обычных граждан, столкнувшихся с ней. "Смысл работы многих журналистов - решать проблемы людей", - резюмировал Дудь.

За два часа его тексту, посвященному журналистам и Сафронову, отметку "нравится" поставили свыше 175 тысяч человек.

В понедельник советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову официально предъявили обвинение в госизмене. Вину он не признает. По словам адвоката Сафронова Ивана Павлова, "текст о постановлении о привлечении в качестве обвиняемого в точности повторяет текст постановления о возбуждении дела – никаких новых деталей не раскрыто".

По версии ФСБ, в 2017 году Сафронов отправил материал, который "был получен в Чехии неким лицом, возможно, связанным с разведкой этой страны". Еще два исследования, представленные следователями ФСБ, "анализируют результаты прослушки его телефонных разговоров и переписки".

В поддержку Сафронова выступил профсоюз журналистов и работников СМИ: "Мы требуем открытого и прозрачного расследования общественно значимого дела Ивана Сафронова. Мы уверены, что Иван не должен находиться за решеткой. Журналист не террорист, не изменник Родины и не преступник. Чтобы утверждать обратное, нужно предъявить убедительные обвинения, проводить расследование и судебные слушания непредвзято, открыто и доступно для всего общества". Открытое письмо подписали больше ста человек.

Десятки СМИ потребовали от российских властей максимально прозрачного расследования дела Ивана Сафронова, среди них – "Новая газета", "Коммерсантъ", "Ведомости", "Медуза", РБК, "Проект", "Медиазона", The Bell, русская версия журнала Forbes и другие. Большинство бывших коллег Сафронова считают, что уголовное дело против него связано исключительно с его журналистской работой.

Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в государственной измене.