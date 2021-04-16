Эксперт "Голоса" опубликовал видео с возможными авторами угроз

Эксперт движения "Голос", главный редактор информационного агентства "Закон" Василий Вайсенберг опубликовал в фейсбуке видео с предполагаемыми авторами угроз в его адрес.

На видео два человека в медицинских масках на лицах, в кепках и в капюшонах заходят в подъезд. У одного из них из сумки торчат черенки цветов. Через четыре минуты эти же люди выходят из подъезда, цветов в сумке уже нет. "На видео двое взрослых мужчин занимаются тем, что на мою дверь клеят угрозы. У меня нет никаких сомнений в их причастности", — сказал Вайсенберг корреспонденту "Idel.Реалии".

Вайсенберг сообщил, что передал видео участковому полицейскому, но тот ничего не обнаружил на записях. Вайсенберг считает, что необходимо проследить возможных авторов угроз до машины. Он ждет, когда ему предоставят доступ к камерами на других подъездах и фасаде дома.

10 апреля эксперт движения "Голос" Василий Вайсенберг сообщил о получении угроз своей семье после того, как он и его жена тайно переехали из Москвы в Нижний Новгород. Там они пытались скрыться от неизвестного, угрожавшего их сыну в конце марта.

На двери квартиры Вайсенбергов в Нижнем Новгороде появился плакат "Глупо! Далеко на самокате не уедешь!" – рассказал он в фейсбуке. На ручку двери были повешены две гвоздики – букеты из чётного числа этих цветов традиционно используются в России на похоронных церемониях.