Оператор ФБК получил реальный срок за два твита

Тушинский районный суд Москвы приговорил оператора Фонда борьбы с коррупцией Павла Зеленского к двум годам колонии по делу о призывах к экстремизму. Об этом сообщает "Медиазона". Экспертиза МВД посчитала призывами его реакцию в твитере на самосожжение нижегородской журналистки Ирины Славиной в октябре прошлого года.

Зеленский был задержан 15 января за два твита. "Ирина, простите нас, простите что позволяем это. Этими словами я прошу всех нас встать, проснуться, перестать твитить и электронно переживать. Давайте (бить) эту недовласть", – написал он в одном из них. Во втором твите он написал, что ненавидит президента Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова и председателя Госдумы Вячеслава Володина, и назвал этих людей "недостойными жизни".

По уголовной статье за призывы к экстремизму ему грозило до пяти лет лишения свободы. В СИЗО он полностью признал вину и отказался от адвоката правозащитной группы "Агора". Директор ФБК Иван Жданов предположил, что на Зеленского было оказано давление. Правозащитный центр "Мемориал" признал оператора политическим заключённым.

(Фонд борьбы с коррупцией и Правозащитный центр "Мемориал" внесены в России в список так называемых иностранных агентов. В организациях с этим не согласны).

Новость дополняется