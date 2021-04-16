Меркель получила первую дозу вакцины AstraZeneca

Канцлер Германии Ангела Меркель получила в пятницу первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Сообщается, что Меркель привилась препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. В подтверждение официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт опубликовал в твиттере подтверждающие документы – международный сертификат и свидетельство о вакцинации с именем главы правительства ФРГ.

В своём комментарии канцлер поблагодарила сограждан за участие в вакцинации и назвала её "ключом к преодолению пандемии". 66-летняя Меркель получила прививку в порядке общей очереди, несмотря на то, что имела возможность привиться раньше остальных.

Большинство жителей Германии, по опросам, не доверяет AstraZeneca и предпочитает вакцину от германской BioNTech и американской Pfizer. Эффективность последней была подтверждена на практике: в Израиле, где количество вакцинированных двумя дозами Pfizer приблизилось к 70 процентам от общего населения, наблюдается резкий спад числа заражений коронавирусом.

Немецкие власти разрешили вакцинацию препаратом от AstraZeneca лишь для людей старше 60 лет. Остальные смогут привиться этой вакциной только после проведения проверок относительно её безопасности. Неделей ранее европейский регулятор официально признал, что AstraZeneca может приводить к образованию тромбов. Это, однако, происходит в чрезвычайно редких случаях – менее 200 на 35 миллионов. Для сравнения: вероятность получить тромб для женщины, принимающей перорально контрацептив, составляет 1 на 10 тысяч случаев.

Несколько дней назад вторую дозу вакцины от коронавируса получил и Владимир Путин - об этом сообщил он сам. В отличие от многих западных лидеров, президент России отказался делать это публично и даже не сообщил, какой именно препарат использовал.