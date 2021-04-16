Прокуратура Германии в пятницу заявила, что ведёт следствие в отношении гражданина России по обвинению в подготовке убийства живущего в Германии чеченского активиста по заказу властей Чечни. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

В середине января германские власти арестовали россиянина, которого прокуратура называет "Валид Д.". Ему были предъявлены обвинения в том, что он выражал готовность совершить убийство и планировал "акт насилия серьёзного характера". Сейчас он находится под стражей в ожидании суда.

По данным СМИ, подозреваемый был в числе тех, кто готовил покушение на Мохмада Абдурахманова - брата одного из известных критиков Рамзана Кадырова, блогера Тумсо Абдурахманова, на которого в прошлом году также было совершено покушение в Швеции, где он живёт. Покушение было неудачным, за попытку убийства был осуждён к тюремному заключению гражданин России.

Как сообщает Der Spiegel, подозреваемому Валиду Д. не была отведена роль непосредственного исполнителя готовившегося убийства Мохмада Абдурахманова. Он должен был передать киллеру оружие, а также следить за жертвой и исполнять роль водителя в день покушения. Как утверждается, человек, который должен был совершить убийство, сдался германским властям, сообщив, что взял у чеченских властей 500 тысяч евро за убийство, однако не имел реальных намерений его совершать. Имя этого человека не называется.