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Россиянин готовил в Германии покушение на брата Тумсо Абдурахманова

Тумсо Абдурахманов

Прокуратура Германии в пятницу заявила, что ведёт следствие в отношении гражданина России по обвинению в подготовке убийства живущего в Германии чеченского активиста по заказу властей Чечни. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

В середине января германские власти арестовали россиянина, которого прокуратура называет "Валид Д.". Ему были предъявлены обвинения в том, что он выражал готовность совершить убийство и планировал "акт насилия серьёзного характера". Сейчас он находится под стражей в ожидании суда.

По данным СМИ, подозреваемый был в числе тех, кто готовил покушение на Мохмада Абдурахманова - брата одного из известных критиков Рамзана Кадырова, блогера Тумсо Абдурахманова, на которого в прошлом году также было совершено покушение в Швеции, где он живёт. Покушение было неудачным, за попытку убийства был осуждён к тюремному заключению гражданин России.

Как сообщает Der Spiegel, подозреваемому Валиду Д. не была отведена роль непосредственного исполнителя готовившегося убийства Мохмада Абдурахманова. Он должен был передать киллеру оружие, а также следить за жертвой и исполнять роль водителя в день покушения. Как утверждается, человек, который должен был совершить убийство, сдался германским властям, сообщив, что взял у чеченских властей 500 тысяч евро за убийство, однако не имел реальных намерений его совершать. Имя этого человека не называется.

  • В 2019 году в Германии было совершено громкое убийство гражданина Грузии, который в годы войны в Чечне был полевым командиром чеченских сепаратистов. Зелимхан Хангошвили был застрелен в Берлине. В октябре прошлого года начался суд над предполагаемым убийцей. Это гражданин России, въехавший в ЕС по паспорту на имя "Вадим Соколов". В действительности, как установили расследователи Bellingcat и ряда СМИ, его имя - Вадим Красиков, и он имеет отношение к российским спецслужбам. Прокуратура Германии заявила, что, по всей вероятности, приказ убить Хангошвили отдали российские власти.

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