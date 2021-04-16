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РФ вышлет 10 дипломатов США. Послу предложили выехать на консультации

Россия вышлет из страны десять американских дипломатов. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он объявил также о других мерах, которые российские власти намерены принять в ответ на новые санкции США, введённые 15 апреля.

По словам Лаврова, на встрече с послом США в Москве Джоном Салливаном помощник президента России Юрий Ушаков предложил послу выехать в Вашингтон для консультаций.

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