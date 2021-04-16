Прокуратура просит признать штабы Навального и ФБК экстремистскими

Прокуратура Москвы требует признать Фонд борьбы с коррупцией (включён в реестр иностранных агентов в РФ) и штабы Навального экстремистскими организациями.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры Москвы, она провела проверку организаций "ФБК", "ФЗПГ" (Фонд защиты прав граждан - одно из юридических лиц команды Навального - РС) и "штабы Навального" по поручению генпрокуратуры.

"Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции»" - утверждают прокуроры. В сообщении также говорится, что эти структуры помогают действовать на территории России нежелательным международным организациям.

Прокуратура Москвы направила иск в Московский городской суд о признании ФБК, ФЗПГ и штабов Навального экстремистскими организациями.

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